Final de 'Alma Gêmea': Mirna cai para trás ao conhecer príncipe encantado

No capítulo de terça-feira (3), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Rafael se preocupa com o silêncio de Cristina. Mirella pede perdão a Felipe e eles fazem as pazes. Todos chegam ao jantar de noivado e se perguntam quem é o noivo.

Olívia anuncia para todos na festa que seu noivo é Vitório. Vitório fica encantado, mas logo se preocupa, pois terá que pagar por caviar, lagosta, camarão. Olívia diz que vai salvar a comida para a reinauguração do restaurante, mas Vitório não permite. Olívia diz que não ficará no prejuízo e pede que os convidados paguem pela refeição.

Rafael concorda em contribuir e outros seguem seu exemplo. Ivan vê Roberval saindo para testemunhar. Dalila se preocupa. O delegado avisa Raul que ele não pode sair da cidade enquanto estiver sendo processado. Kátia espanta Mirna com tanto trabalho.