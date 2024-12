Mirella realiza seu maior sonho no último capítulo de 'Alma Gêmea'

Além disso, uma briga entre Rafael (Eduardo Moscovis) e Raul (Luigi Bariccelli) cria outro empecilho para o casal. Mirella fica receosa em manter a relação com Felipe, ele sendo filho do novo inimigo de seu pai.

No entanto, na última semana de novela, Mirella flagra Raul com sua amante e percebe que ele é o errado na história. A partir daí, ela decide reatar o namoro com Felipe.

Uma passagem de tempo ocorre e, no último capítulo, os dois surgem mais velhos, casados e com uma filha. Eles estarão no lançamento do livro de Terê (Ângelo Paes Leme), assim como outros personagens da trama.