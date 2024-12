Diabo, mortes e passagem no tempo marcam último capítulo de 'Alma Gêmea'

Na tarde de sexta-feira (6), o último capítulo da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), foi exibido no Vale a Pena Ver de Novo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Com a exibição do capítulo final da novela de 2006, "Alma Gêmea" ficou no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Um dos finais mais ousados, impactantes, emocionantes e memoráveis da história da teledramaturgia. Rafael e Serena partindo juntos pra a eternidade com suas almas ao longo de todas as suas vidas, incluindo um casal de freiras e escravizados", comentou um telespectador.