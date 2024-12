Adulto, Terê faz discurso comovente nas últimas cenas de 'Alma Gêmea'; veja

O final de Terê é um dos mais emocionantes de "Alma Gêmea", que chega ao fim no Vale a Pena Ver de Novo nesta sexta-feira (6).

O que vai acontecer

Adotado por Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis), Terê fica órfão novamente. O casal apaixonado morre junto após ele levar um tiro e ela sofrer um infarto fulminante.