Como será o primeiro beijo de Luís Jerônimo e Zuca em 'Cabocla'?

A cabocla põe seus dedos docemente sobre os lábios do amado, para calar sua boca. Ela tem medo que Emerenciana (Patrícia Pillar) e seu marido escutem o barulho.

Zuca pede um beijo. "Eu queria sentir o gosto da tua boca", afirma ela. "Meu Deus do céu... Não faça isso comigo, Zuca... Se alguém pega a gente aqui, vai ser uma confusão dos diabos!", responde o protagonista com medo.

O casal dá o primeiro beijo. "Eu já não tô mais me importando com nada... Me deixa levar na lembrança o gosto da tua boca!... Uma vez só...", pede Zuca antes de ganhar o beijo de Luís Jerônimo.

Ao voltar para seu quarto, ela é surpreendida por uma serenata feita por Tobias (Malvino Salvador). Triste, Zuca disfarça com um sorriso, apesar de uma lágrima escorrer em seu rosto.

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.