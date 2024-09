'Bem brasileira', 'sotaque forçado': o que foi dito sobre 'Volta por Cima'?

A cena de Gigi preso em um ônibus no ponto final divertiu os internautas. "O Gigi corigando", brincou um usuário do Bluesky. "Fiquei com dó da gay. Achei homofobia do Lindomar", escreveu um segundo. "Gigi gente como a gente desesperado pegando um ônibus e indo parar num lugar desconhecido", comparou uma terceira.

Alguns telespectadores já criaram teorias sobre a paternidade do protagonista Jão (Fabrício Boliveira), após sua mãe demonstrar que guarda algum segredo. "Obviamente o Boliveira é filho do Ailton Graça, né?", questionou um fã da novela. "Será que o Jão é um filho bastardo do dono da viação?", também teorizou outro.

Nem tudo agradou os fãs, o sotaque gaúcho do personagem de Juliano Cazarré foi criticado por alguns telespectadores."Que sotaque de gaúcho forçado esse que o Juliano Cazarré tá fazendo?", questionou uma usuária do Bluesky. "Não podia ser o Cazarré morrer no primeiro capítulo pra gente se livrar desse mala logo. Ainda fazendo um gaúcho com sotaque forçado", criticou outro.

O primeiro capítulo encerrou com um acidente de ônibus, e os fãs perceberam a falta das cenas dos próximo capítulo. "Isso é gancho de primeiro capítulo! Sério, faz tempo que sinto que novela não sabe começar direito", escreveu um internauta. "Gosto que não teve cenas do próximo capítulo", elogiou outro.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.