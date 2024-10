Lilia Cabral e Fábio Assunção vivem mãe e filho vilões em nova novela

No centro desta família está a matriarca Maristela (Lilia Cabral). No início da trama, ainda na década de 1940, ela se opõe ao casamento do filho, Juliano (Fabio Assunção), com Clarice (Carol Castro) ao saber que a futura nora já tem uma filha, Beatriz (Duda Santos), com outro homem.

Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Quando Clarice perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa). A matriarca não cansa de lembrar ao filho que, caso cometa qualquer deslize, ele estará fora da empresa da família.

Apesar dessa submissão à mãe, Juliano mantém com ela uma relação de cumplicidade. No passado, Maristela o ajudou a acobertar a morte acidental de Valéria (Julia Stockler), sua amante e verdadeira mãe de Bia.

Enquanto acredita que é irmã de Zélia e que Bia é sua filha biológica, Clarice vive nessa teia de mentiras. Junto com Zélia, ela comanda a Magnifique Escola para Moças, trabalho que faz com muita dedicação, preparando meninas para a sociedade.