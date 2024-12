Gumercindo dá notícia inesperada e muda os rumos do final de 'Alma Gêmea'

No capítulo de quarta-feira (4), da novela "Alma Gêmea" (Globo), O delegado prende Raul tentando sair da cidade. Gumercindo anuncia que está namorando Nina. Olívia conversa com os filhos que Vitório irá morar com eles. Osvaldo e Vitório dão uma coça em Gumercindo. Vitório se muda para a casa de Olívia. Rafael garante a Serena que nada irá separá-los.

Sabina linda de noiva. Chega Argemiro, amigo do pai de Sabina que irá levá-la ao altar. Hélio se arruma para o casamento. Serena e Rafael saem para o casamento e, emocionada, ela vê a casa pela última vez antes de ser sequestrada. A bruxa confessa para o delegado que Cristina comprou veneno dela.

O delegado explica para Cristina que a situação dela está se complicando. Alexandra conta para Serena que está com um mau pressentimento e pede que ela não vá ao casamento de Hélio, mas Serena se recusa e afirma para Rafael que não vai fugir de seu destino. Hélio e Sabina se casam. Argemiro se declara a Generosa e diz que a procurou durante muitos anos.