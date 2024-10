Após descobrir segredo, Margaridinha fica na mira de revólver

Margaridinha se coloca na frente do revólver apontado por Tia Salete e protege seu pai biológico. "Tia Salete, não! Pelo amor que tu sente por mim...", implora.

Vespertino (Thardelly Lima) e Margaridinha (Heloisa Honein) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

Depois disso, a jovem leva a mulher até o quarto do hotel e as duas têm a primeira conversa como mãe e filha. "Eu nunca mais vou sair do seu lado... minha mãe", afirma. "Do que... tu me chamou?", pergunta a outra.

Tia Salete e Margaridinha se abraçam e choram muito. "Mãe. Mainha", repete a garota. "Filhinha", responde a tia de Quinota (Larissa Bocchino).

Tia Salete (Mariana Lima) e Margaridinha (Heloisa Honein) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.