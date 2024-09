Nascida em Pernambuco, Rhaisa Batista usa seu sotaque pela 1ª vez na TV

Pelo meu biotipo, não existe o óbvio dentro do estereótipo da cabeça das pessoas do nordestino. E tem muita gente do olho claro lá, sim. Então foi uma oportunidade maravilhosa, tanto de resgatar meu sotaque, de passar conhecimento também para os meus colegas sudestinos e outras pessoas que estavam junto com a gente para se conectar com o sotaque, com as raízes do nordeste.

Rhaisa Batista

A artista conta que juntou seu sotaque, que pôde ser usado pela primeira vez em uma novela, com um certo 'molho' de Fé. " Para a Fé, eu resgatei o meu sotaque como base. E como ela é um tipo diferente de mim, não é a Rhaisa falando com sotaque de antes. É uma beata fofoqueira, é aquela cor. E tem uma coisa que a novela é uma fábula. Acho que tem o meu sotaque, mas com o molho da personagem [...] Ela tem uma coisa, que a gente tem no Nordeste, nós temos um tom de falar, às vezes, um pouco imperativo".

Na trama, Fé vive um relacionamento de anos com Tobias Aldonço (Duda Rios), que, nos capítulos recentes finalmente pediu a amada em noivado. Na vida real, a atriz diz que teria uma atitude bem diferente de sua personagem: "Eu não aguentaria, não. Eu já ia dizer, 'beijo, querido'.

Se Rhaisa não se identifica com Fé nas relações amorosas, a espiritualidade lhe faz relembrar da própria infância em Pernambuco. "Cresci católica. Minha família é católica. Então, eu fui uma menina, uma moça que frequentou a igreja muito. Então, essa ambiência ali de estar perto do padre e tudo, eu conheço. Eu já fui ali da parte de trás, já ajudei na igreja da minha cidade. Então, é um ambiente familiar para mim [...] E para a Fé, é como se aquela infância minha pudesse ter sido dela também, em algum lugar. Eu fui uma menina que fez a primeira comunhão, eu fiz crisma, eu já cantei coral da igreja, eu já ajudei o padre a ajudar nas coisas ali. Então, eu já fui um pouquinho Fé, sabe?".

Questionada se a personagem Fé lhe ajuda a abraçar a Rhaisa Batista criança, a atriz respondeu: "Que coisa linda esse comentário. Nossa, com certeza. Eu lembro que, falando com a minha mãe, porque meus pais super amam a novela, aí, minha mãe me mandou uma foto da minha primeira comunhão. Ela falou 'olha a Fé pequena aí'. E era eu um negocinho na cabeça, todas de branco, segurando uma velhinha. Eu falei 'nossa, mãe, que coisa linda'".