'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 30/9 a 5/10

Os Leonel comemoram a notícia da gravidez de Quinota com Artur. Marcelo Gouveia ameaça Ariosto e afirma saber que foi ele o mandante do sequestro de Artur. Tia Salete questiona a Zefa Leonel se ela é a mãe de Margaridinha, e acaba passando mal. Caridade confronta Deodora, que se mostra irredutível sobre o despejo da chef. Benvinda visita com Nivalda o local de sua futura escola. Artur implora para que Quinota explique o motivo de seu afastamento, e jura nunca ter se envolvido com Blandina. Deodora e Blandina acertam com Cira o serviço dos boatos contra Quinota. Fubá Mimoso se despede de Quintilha e deixa um bilhete para Zefa Leonel. Caridade interrompe o duelo entre Guilherme Tell e Nastácio. Blandina confessa seu amor por Artur.

Terça-feira, 1 de outubro

Artur afirma a Blandina que os dois precisam se afastar. Humilhada, Blandina chora no colo de Dona Castorina. Tia Salete desperta e se emociona ao olhar Margaridinha. Caridade se irrita com o duelo de Guilherme Tell e Nastácio e diz que não ficará com nenhum dos dois. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel explicam a Tia Salete tudo o que aconteceu com ela e Margaridinha. Floro Borromeu expõe a Padre Zezo sua preocupação com Tia Salete. Margaridinha desconfia do comportamento de Tia Salete com ela e cobra explicações de Vespertino. Artur enfrenta Ariosto e pede demissão da empresa do pai, para não brigar com Quinota. Ariosto promove Marcelo Gouveia ao cargo de Artur.

Quarta-feira, 2 de outubro

Marcelo Gouveia aceita o cargo de engenheiro-chefe na empresa de Ariosto e promete esquecer o que sabe sobre o sequestro de Artur. Tia Salete interrompe a conversa de Margaridinha e Vespertino. Nivalda decide não comparecer ao jantar de Deodora, na intenção de prejudicar a rival. Zefa Leonel anuncia à família que Margaridinha é filha de Tia Salete, e Aldenor se decepciona com os padrinhos. Tia Salete se emociona quando Margaridinha a chama de mãe. Artur diz a Quinota que sabe como conseguir um prazo maior para o pagamento da dívida dos Leonel. Ariosto acredita que ninguém irá comparecer ao jantar de Deodora.

Quinta-feira, 3 de outubro