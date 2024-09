Site oficial erra e fãs do Linkin Park esperam à toa em bilheteria

Fãs do Linkin Park que buscavam comprar ingressos para o show da banda em São Paulo foram "driblados" pelo site da vendedora oficial e ficaram na fila da bilheteria do Allianz Parque por horas nesta segunda-feira (30). A venda física, no entanto, só estava acontecendo em outro ponto, no Shopping Ibirapuera.

O que aconteceu

As vendas online foram abertas às 10h, e os ingressos se esgotaram rapidamente. A expectativa de muitos dos fãs era comprar os bilhetes de forma presencial.

De acordo com o site da TicketMaster, a venda nesta segunda aconteceria somente na bilheteria oficial, no Allianz Parque, local do show, que será realizado em 15 de novembro. Normalmente, o ponto no Shopping Ibirapuera fecha às segundas-feiras.