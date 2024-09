Com nova vocalista e novo baterista, Linkin Park anuncia show no Brasil

Prestes a iniciar sua turnê mundial de regresso, a banda Linkin Park acaba de incluir o Brasil como um dos destinos de sua nova turnê.

O que aconteceu

O conjunto se apresentará no Allianz Parque, de São Paulo (SP), em 15 de novembro. A data é a mesma do lançamento mundial do primeiro álbum de retomada da banda, batizado de "From Zero", com 11 faixas inéditas.

Será a primeira performance no país da nova formação do Linkin Park, que contempla Emily Armstrong, 38, como nova vocalista e Colin Brittain, 37, como baterista. Também estão previstos shows em cidades como Nova York, Londres, Hamburgo, Bogotá e Seul.