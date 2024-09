Shantal diz que cogitou remover seios após dor da mastite

Shantal Verdelho, 34, contou que teve dores intensas de mastite.

O que aconteceu

Neste fim de semana, a influenciadora foi hospitalizada e chegou a cogitar remover os seios. Ela está em fase de amamentação de Giuseppe, de três meses, seu terceiro filho, fruto do casamento com Mateus Verdelho, 41. "Meu peito já estava mole. Não estava mais empedrando, descendo leite... achei que tinha finalizado, e vida normal. Eis que eu acordo no meio da noite de sexta para sábado e começo a sentir uma dor desesperadora. Falei 'Lascou! Estou com mastite'. Eu nunca tinha sentido tanta dor no peito na minha vida".

Shantal diz que pensou em Mateus ao cogitar a ideia de remover os seios, e que tem certeza de que ele a ama, independentemente de sua aparência física. "Doeu tanto que de sábado para domingo eu fui dormir decidida de que eu acordaria no dia seguinte, iria para o hospital e ia pedir para arrancar o meu peito. Eu falava 'Tenho certeza de que meu marido me ama, não é por causa do peito. Ele não tá nem aí! Vou costurar e ficar sem'. A dor era tanta parecia que um leão tinha comido um pedaço do meu peito e estava em aberto. Essa era a sensação da dor, e irradiou para o meu braço".