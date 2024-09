Vivi Fernandes é a primeira eliminada de A Fazenda 16 com 16,52% dos votos

Galisteu falou sobre Zé Love inicialmente. "É um duelo de palavras e atitudes, mas entre aquilo que você fala e o que o outro ouve, tem um abismo. Você tomou uma enxurrada de votos e nem isso te abalou."

Na sequência, se direcionou a Sasha. "Você mostrou que conhece as provas e chegou pronto pra jogar. Você quer abrir mão de um posto que todo marinheiro sonha e até pra tomar essa decisão precisa ter coragem."

Logo após, falou com Vivi. "Seu sonho era A Fazenda, né? Você acabou de casar e aceitou o desafio do Paiol. Pra quem chegou com toda essa moral, tem que jogar e se jogar. Aqui dentro, mais tarde, pode ser tarde demais."

Depois, ela se direcionou aos três. "Se joguem por inteiro, todo dia, até o fim."

Vivi agradeceu a oportunidade. "Tô muito feliz. Fincar meus pés aqui foi uma das maiores realizações da minha vida."