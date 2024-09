Sacha Bali é o primeiro peão salvo na primeira roça de A Fazenda 16

Na sequência, se direcionou a Sasha. "Você mostrou que conhece as provas e chegou pronto pra jogar. Você quer abrir mão de um posto que todo marinheiro sonha e até pra tomar essa decisão precisa ter coragem."

Logo após, falou com Vivi. "Seu sonho era A Fazenda, né? Você acabou de casar e aceitou o desafio do Paiol. Pra quem chegou com toda essa moral, tem que jogar e se jogar. Aqui dentro, mais tarde, pode ser tarde demais."

Depois, ela se direcionou aos três. "Se joguem por inteiro, todo dia, até o fim."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Cauê Fantin Antonio Chahestian/RECORD Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Antonio Chahestian/RECORD Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

