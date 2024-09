Estrela da Casa: Lucca vence prova e é o primeiro finalista do reality

Lucca levou a melhor. Ele disputou a última etapa com Evellin, que não conseguiu encontrar o card na banheira de bolinhas e perdeu a dinâmica. Com isso, o goiano está na final do programa, que acontece nesta terça (1).

Quem está no Duelo? Lucca indicou Gael Vicci e Nicole Louise. No entanto, nesta reta final, três pessoas vão se enfrentar no palco. Gael e Nicole precisaram escolher o terceiro nome, e indicaram Leidy Murilho. Com isso, Gael, Nicole e Leidy participam do Super Duelo nesta sexta (27).