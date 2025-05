Após treta na internet, Duda Guerra e Antonela Braga se encontram

Duda Guerra, 16, e Antonela Braga, 16, foram algumas das convidadas do aniversário de 31 anos de Thais Vasconcellos nesta noite.

O que aconteceu

Depois do desentendimento entre as influenciadores teens repercutir nas redes sociais, as duas se encontraram no evento, que acontece em uma casa de festas do Rio de Janeiro. Em momentos distintos, as jovens posaram para os fotógrafos que estavam no local.