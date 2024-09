Aos 70, Rita Cadillac ignora envelhecimento: 'Faço shows e conteúdo adulto'

Dona do rótulo de símbolo sexual na década de 1990 nunca foi um problema, segundo Rita. "Nunca liguei para isso e nunca quis este rótulo para mim. Me deram, legal, obrigada, agradeço, mas nunca fez parte da minha vida. Eu nunca carreguei e nunca quis carregar isso para minha vida."

Decisão de separar a Rita do trabalho com a Rita da vida pessoal foi o segredo para artista ignorar a pressão da fama em 50 anos de carreira. "Me assustar? Nunca. Sempre quis ser a Rita de Cássia e a Rita Cadillac no palco. Fora do palco, sou a Rita de Cássia, aquela que usa um agasalho, que vai de moletom para ir a feira comer pastel, é aquela que vai passear com cachorrinho. A Rita Cadillac é aquela que se produz, que faz questão de estar sempre bem para todo mundo ver.

Meta atual de Rita Cadillac é seguir trabalhando para realizar seus sonhos. "Enquanto você estiver sonhando, você está vivendo. Todo dia tem um sonho novo. Consigo realizar aquele, vou e faço outro."