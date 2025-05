Juliette mostra estado do nariz após fratura em acidente: 'Ainda dói'

A cantora também mostrou a maquiagem que faria para disfarçar os hematomas. "Ainda dói um pouquinho de nada, amanhã termino o remédio. Nada que uma maquiagemzinha não resolva, não é mesmo, companheiros?", declarou, explicando seus "truques" com o corretivo.

Juliette sofreu o acidente doméstico ao bater com o rosto contra uma porta em sua casa na última quinta-feira. A artista postou um vídeo do momento da colisão e apareceu com o nariz e os lábios inchados nas redes sociais. Após exames, ela foi diagnosticada com uma microfratura no nariz.