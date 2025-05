Gabriela Duarte diz que não sabia de uso de foto pessoal em novela: 'Susto'

Gabriela Duarte, 51, revelou que não foi consultada sobre uso de suas fotos pessoais na abertura da novela "Por Amor" (1997), na Globo.

O que aconteceu

Gabriela, que foi uma das protagonistas da trama, admitiu que levou um "susto" ao ver suas fotos na abertura do folhetim. "Não sabíamos que a abertura seria da forma que foi. Quando acabamos de gravar naquele dia, no dia da estreia da novela, todo mundo foi para uma churrascaria. Eu e ela [sua mãe, Regina Duarte], como nós acabamos de gravar em cima do laço, fomos para casa correndo", recordou durante o videocast Novelão.

Fotos foram enviadas por Regina, mas até mesmo a veterana foi surpreendida, conta Gabriela. "Quando chegamos em casa e ligamos a TV, estava começando a novela, a abertura, e nos olhamos. Eu falei: 'mãe, que fotos são essas?' Ela falou: 'são fotos que eu mandei, mas eu mandei para o cenário. Não sabia que isso ia virar a abertura da novela'. Enfim, foi um susto".