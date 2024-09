Traição é a melhor fofoca? Leo Dias, vencedor do Fofoca Awards, explica

Leo Dias, 49, foi o grande destaque da noite de premiação do Fofoca Awards. O primeiro prêmio mundial dedicado aos profissionais de mídia de entretenimento rendeu ao jornalista as premiações de Fofoqueiro do Ano e @ do ano. E, segundo ele, comprovou que fofoca move o Brasil.

É a primeira vez que tem esse prêmio. Fiquei assustado, falei: 'vai ter prêmio de fofoca?'. Achei muito interessante, fofoca é algo que move o país. As pessoas subvalorizam a fofoca, menosprezam, mas o consumo e a audiência, com a internet, é muito alta.

Leo Dias, em entrevista para Splash no Cineclube Cortina

Jornalista crê que os altos números de acessos nas histórias sobre o mundo dos famosos trouxe valor ao trabalho. "A fofoca era muito subvalorizada quando não tinha medição real. Quando passou a ter, o futuro está aí. Não tem brincadeira, não tem disse me disse. Os números provam: fofoca dá muita audiência e o portal que não tem fofoca está mal."