Xuxa sobre procedimentos estéticos: 'Já fiz coisas de que me arrependo'

Xuxa Meneghel, 62, diz que se arrepende de ter realizado alguns procedimentos estéticos.

O que aconteceu

A apresentadora diz que não julga quem faz procedimentos, mas se arrepende de ter feito alguns deles. "Fiz coisas no meu corpo de que me arrependo. Não porque não deram certo, mas porque não deram certo para mim. Se eu pudesse, voltava atrás. Mas para outras pessoas, pode funcionar. Não julgo e nem critico quem faz procedimentos estéticos, porque o importante é a gente estar feliz", disse em entrevista à Vogue.

A artista contou que passou por transplante cultural e ainda falou sobre lidar com críticas. "Faço coisas pontuais, recentemente fiz transplante capilar. Vivemos um momento de muito julgamento. As pessoas julgam as outras pelo que vestem, pelo que fazem, pelo que não fazem. Se têm rugas, é pela ruga. Se não têm, é porque não têm. Penso que, se você viver desse jeito, colocando um número na frente das suas decisões como empecilho, ou a opinião dos outros, cara, você não faz mais nada".