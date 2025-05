Câncer de Isabel Veloso entra em remissão: 'Podem falar que não tenho nada'

Isabel Veloso, 18, revelou hoje aos seguidores que seu câncer entrou em remissão.

O que aconteceu

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora deu a boa notícia após pegar seus novos exames. "Acredita só quem entrou em remissão? Eu estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com os papéis do meu exame. Eu estou em remissão completa!", comemorou.

Isabel ainda mandou um recado para todas as pessoas que questionaram a doença dela. "Para muita gente que duvidou de mim, falando que eu não tinha nada, eu enfrentei calada, só cuidando da minha vida e da minha família. Mas agora sim vocês podem dizer que eu não tenho nada, porque eu não tenho nada!", disparou.