Rock in Rio tem mais de 600 registros de furtos de celulares

Rock in Rio, que recebeu mais de 700 mil pessoas durante sete dias de festival, teve 889 ocorrências registradas pela Polícia Civil, sendo 780 delas dentro do evento.

O que aconteceu

614 foram registros de furtos de celulares — 573 deles na parte interna da Cidade do Rock. As informações foram divulgadas durante uma coletiva no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio, com a presença das secretarias estaduais e Polícias Civil e Militar.

Durante o festival, 38 pessoas foram presas dentro da Cidade do Rock. 19 prisões foram em flagrante e ocorreram a partir de investigações sobre comercialização de produtos falsificados com a marca do evento e receptação de celulares subtraídos no Rock in Rio, diz nota.