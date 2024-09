Castelo Rá-Tim-Bum: exposição comemora 30 anos do programa em São Paulo

A exposição "Castelo Rá-Tim-Bum - 30 anos" promete uma viagem cheia de nostalgia pelo universo mágico do programa. A mostra ocupará mais de 600 metros quadrados no Solar Fábio Prado, em São Paulo, a partir do dia 10 de outubro.

Exposição contará com itens originais e ambientes inéditos. Um dos destaques será a fachada do Castelo com mais de 17 metros, que será construída com base no projeto original.

Visitantes poderão explorar 18 cenários, incluindo espaços nunca antes vistos, e salas que homenageiam os profissionais envolvidos na criação do programa, como cenógrafos, figurinistas e roteiristas.