Exposição da artista sul-coreana Jung Eun Hye em SP vai até fevereiro

Jung Eun Hye com os atores sul-coreanos Han Ji-min e Kim Woo-bin nos bastidores de "Amor e outros dramas" Imagem: Cortesia Centro Cultural Coreano do Brasil/Divulgação

"Maravilhosa Graça em Todo o Globo" vai até o dia 28 de fevereiro de 2025.

Realizar uma exposição tão significativa do outro lado do mundo deve ser uma experiência única. Como foi o planejamento e a execução do projeto?

Comecei a desenhar rostos em 2016 e, até agora, já retratei mais de 5.000 pessoas. Geralmente, fotografo a pessoa no momento em que a conheço para fazer a caricatura. Porém, durante a pandemia, não pude ter esses encontros, o que foi realmente difícil. Sem a interação com as pessoas, comecei a regredir; passei a gaguejar, ranger os dentes e murmurar sozinha, enfrentando alucinações e vozes.

Nesse momento, meus pais e eu refletimos sobre como poderíamos nos reconectar e decidimos tentar a comunicação por videochamada com pessoas ao redor do mundo. Foi assim que conheci o diretor artístico brasileiro Cleber Papa. Graças a essa conexão, fui convidada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil a visitar o país. Quando mencionei que, devido às minhas condições, não conseguiria voar por 30 horas na classe econômica, ele generosamente me ofereceu a classe executiva.

Os trabalhos expostos da artista Jung Eun Hye Imagem: Cortesia Centro Cultural Coreano no Brasil/Divulgação

Quantos anos você tinha quando começou a desenhar?

Eu tinha 23 anos e, apesar de já ser adulta, eu não tinha muitos hobbies. Passava os dias no meu quarto, coberta com o edredom, apenas fazendo tricô. Minha mãe, preocupada com a minha situação, me ofereceu 300 mil won (R$ 1.260) para que eu fosse limpar o ateliê que ela administrava. Eu aceitava e ia lá, limpava o chão e organizava tudo depois que as crianças terminavam de pintar. Com o tempo, comecei a me sentar ao lado delas e a desenhar também. Uma vez, desenhei uma modelo estrangeira desembalando um perfume que vi em uma revista, e minha mãe ficou surpresa ao ver. Isso aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2013. A partir daí, comecei a me dedicar seriamente ao desenho de rostos.