Masp ganha prédio, cresce e reforça protagonismo em SP; veja antes e depois

Masp Imagem: PC Pereira/Masp

Em 2017, o Masp estabeleceu uma nova missão como um museu diverso, inclusivo e plural. O acervo, antes da inauguração do novo prédio, reunia mais de 11 mil obras.

Masp depois

O vão livre do Masp também foi reaberto. A ideia é que o espaço seja uma extensão do museu, com realização de atividades culturais gratuitas, área de convivência e instalação de mobilidade urbana.

Masp Imagem: Leonardo Finotti/MASP

O novo prédio conta com design monolítico, inspirado em museus verticais —como os de Nova York.