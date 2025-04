Masp abre programação do vão livre com instalação de Iván Argote

Chamada de "O Outro, Eu e os Outros", a instalação de Iván Argote propõe uma reflexão sobre o papel do indivíduo no coletivo e no espaço público. A obra é composta por duas plataformas móveis, dispostas nas extremidades do vão, e funciona como uma grande gangorra, que se inclina conforme o deslocamento dos visitantes, discutindo sobre as dinâmicas de equilíbrio e de movimento coletivo.

Quando uma única pessoa se move por essa gangorra, o equilíbrio se mantém quase inalterado; no entanto a ação coletiva pode redefinir completamente a inclinação da plataforma, que pende para um lado ou para o outro. A situação mais complexa ocorre quando os participantes distribuem seu peso de maneira equilibrada, alcançando um estado de estabilidade. A curadoria é de Adriano Pedrosa, com assistência de Matheus de Andrade.

É um momento histórico do museu. O projeto de Lina [Bo Bardi] prevê como uma de suas características centrais a confluência entre o espaço museológico e o vão livre. O trabalho de Argote dialoga com o pensamento de Lina e sugere uma metáfora para a relação entre indivíduo e sociedade, evidenciando o poder da colaboração para provocar mudanças. Ao aliar ludicidade e reflexão, o artista convida o público a repensar suas interações no espaço urbano e na vida em comunidade. Uma obra muito adequada para essa nova fase do Masp. Matheus de Andrade, em nota

Outras exposições

MASP inaugurou recentemente o Edifício Pietro Maria Bardi Imagem: PC Pereira e Leonardo Finotti/MASP

No final do mês passado, o Masp inaugurou seu novo prédio, que recebeu o nome de Pietro Maria Bardi, um dos fundadores do museu. O novo espaço foi aberto ao público com cinco exposições e fica ao lado do antigo edifício, que agora é chamado de Lina Bo Bardi, em homenagem à arquiteta que o projetou.