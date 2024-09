Flávia Junqueira estreia ao ar livre com exposição no Ibirapuera

Quem já foi ao Parque Ibirapuera sabe que para além do verde há muita arte. Seja na arquitetura vistosa de Oscar Niemeyer ou nos museu que se encontram ali. E pelo parque é possível ver reproduções de esculturas, para além do jardim em frente ao MAM, com obras de artistas como Amilcar de Castro, Amelia Toledo e Nuno Ramos. Agora, essas peças ganham a companhia de Banca Galeria, uma série de instalações inéditas de Flávia Junqueira.

Até o dia 14 de novembro, é possível visitar a primeira exposição ao ar livre da artista. Conhecida por suas obras que mesclam o real e o fictício, aqui ela cria um caminho imersivo com oito trabalhos que evocam a magia dos circos antigos e a nostalgia de uma infância romântica.

Flávia Junqueira em frente a obra em exposição do Parque Ibirapuera Imagem: Nayara Spina

Balões, espelhos e plataformas reflexivas, elementos icônicos do trabalho de Flávia Junqueira, criam uma narrativa espacial coesa e harmônica e brincam com escalas e cores, transportando o espectador para um universo imaginário onde o passado e o presente se encontram. "A Banca Galeria é composta de algumas instalações que trazem elementos que as pessoas conhecem no meu trabalho na fotografia, como os balões, por exemplo; as cores, muita cor; as escalas dos objetos. Trago também uma nostalgia da minha infância, de uma infância dos anos 1990 e que talvez as crianças nem conheçam hoje em dia," comenta a artista.