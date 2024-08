No aniversário de Kobra, SP recebe presente: um painel em Santa Cecília

Mesmo com todo o prestígio fora do Brasil, Kobra segue com trabalhos que valorizam a história e a cultura de São Paulo. Em 2015, o artista e sua equipe organizaram o projeto "São Paulo: Uma Realidade Aumentada". Em dez dias, a equipe destacou problemas sociais por diversas regiões da cidade e contribuíram em campanhas como de doações de alimentos

Recordes e homenagens

Em 2016, o mural "Etnias", localizado no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro, entrou para o Guinness Book como o maior mural grafitado do mundo, com 2,5 mil metros quadrados. No entanto, em 2017, Kobra bateu o próprio recorde com a obra "Cacau", localizada no quilômetro 35 da Rodovia Castello Branco, na cidade de Itapevi, São Paulo. A obra tem 5.742,11 metros quadrados e é inspirada em uma fotografia de Lailson Santos.

Mas a relação do artista com as Olimpíadas vai além do mural "Etnias". "Eu pintei na região de Paris um mural dedicado à delegação brasileira. Nos Jogos de Tóquio produzi um mural com o Cristo Redentor", conta.