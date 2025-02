Exposição de arte no México é alvo de boicote católico por 'blasfêmia'

O artista Fabián Cháirez está recebendo críticas de católicos no México por sua exposição "A vinda do Senhor" ("La venida del Señor", originalmente).

O que aconteceu

Exposição foi inaugurada no dia 5 de fevereiro na Antiga Academia de San Carlos, da UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México), no Centro Histórico da Cidade do México. Marcada por erotismo e arte sacra, as artes de Fabián estão sendo vistas como blasfêmia.

Diversos fiéis e grupos católicos estão indo até a exposição protestar contra as obras: "As manifestações que vi em vídeos e nas redes sociais me parecem fantásticas e bonitas. Acho ótimo fazer uma ação de protesto como essa. Até mesmo as pessoas que rezam contribuem para a experiência das pinturas e da galeria, ouvindo essas orações", disse o artista Fabián em entrevista ao El Universal nesta quarta-feira (19).