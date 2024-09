MC Ryan SP é hospitalizado um dia antes de subir ao palco do Rock in Rio

MC Ryan SP, 23, foi hospitalizado após contrair uma gripe forte, provocada pelo vírus influenza.

O que aconteceu

O cantor publicou em suas redes sociais vídeos em que aparece deitado numa maca de hospital, com a voz visivelmente afetada pela doença. "Nossa, tropa, meu Deus do céu! Estou aqui no hospital, gripado... Está louco!", desabafou, nos stories de seu Instagram. "Acabei pegando uma gripe viral forte! Parece que caiu uma parede na minha cara. Estou me medicando e já, já estou zero", prometeu ele, na legenda do post.

Em outra publicação, Ryan surge acompanhado de um enfermeiro, que lhe aplica medicações na veia. "Já, já o pai está suave", tranquilizou ele aos fãs.