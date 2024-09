Shawn Mendes faz visita ao Cristo Redentor antes de show no RiR

Shawn Mendes, 26, está aproveitando a sua estadia no Rio de Janeiro para conhecer a cidade maravilhosa. A atração do último dia de Rock in Rio visitou o Cristo Redentor na noite deste sábado (21).

O que aconteceu

Artista compartilhou com os fãs duas fotos da visita ao Cristo Redentor. Ele esteve acompanhado de dois amigos na ida ao famoso ponto turístico do Rio de Janeiro.

Cantor desembarcou no Brasil na última quinta-feira (19) para o seu show no Rock in Rio. Enquanto aguarda o dia de subir ao palco, ele tem explorado a cidade carioca.