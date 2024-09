Morte, lágrimas! 5 true crimes brasileiros que prometem desvendar mistérios

Os filmes e série de true crimes estão cada vez mais caindo no gosto dos brasileiros. Afinal, existem diversas histórias que chocaram o país e estão sem solução que estão sendo retratadas no streaming com relatos inéditos.

Os documentários emblemáticos sobre a morte de Eliza Samudio e o caso do Maníaco do Parque, por exemplo, são os lançamentos mais aguardados do momento e prometem esclarecer dúvidas que nem mesmo a polícia soube explicar na época dos crimes.

Splash listou cinco true crimes brasileiros para você ficar ligado para maratonar com a família e amigos. Confira: