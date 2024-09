Demissões, falta de grana, fim de programas: entenda crise na TV Cultura

A emissora, no entanto, garante que o problema não é com os repasses do governo, com quem diz manter "relação amistosa": TV Cultura informou para Splash que a suspensão de seus programas e o corte de funcionários estão ligados à crise financeira e, não, a problemas com repasse do governo do estado.

A suspensão da gravação de alguns programas de sua grade, temporariamente, nada tem a ver com repasse de verbas realizados pelo governo do estado de São Paulo. A diminuição de receitas da emissora está diretamente ligada à publicidade e à prestação de serviços para terceiros. A TV Cultura tem mantido relação amistosa com o governo, com o qual tem permanente diálogo. A maioria desses programas permanecerá no ar por meio de reprises, e as gravações serão retomadas em momento oportuno.

TV Cultura, por meio de sua assessoria de imprensa

Governo de São Paulo afirmou para reportagem ter aumentado o orçamento da TV Cultura para R$ 104 milhões. "No que compete ao aporte do governo de SP, vale destacar que a instituição possui um orçamento previsto para este ano de R$ 104 milhões, valor 10% maior do que a dotação de 2023."

Cadê o dinheiro? Splash apurou que a TV Cultura sofre com o contingenciamento das verbas do governo. Ou seja, existe um controle das despesas antes da liberação dos repasses e não há garantias de que o valor prometido em orçamento — R$ 104 milhões — entre nos cofres do canal.

A Fundação Padre Anchieta é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos com autonomia jurídica, administrativa e financeira. Na composição de receitas, estão recursos provenientes de aporte do governo, de leis de incentivo e venda de serviços. Governo de São Paulo, em resposta ao envolvimento na gestão da TV Cultura

Sindicatos dos Jornalistas e Radialistas realizaram assembleias na porta da Fundação Padre Anchieta para alertar sobre problemas. Entretanto, não houve movimentações efetivas por parte da fundação para impedir que o problema com o governo atingisse o estágio atual.