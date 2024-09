A Fazenda 16 trará elenco explosivo e tem plano caça-plantas, diz Carelli

Está dado o pontapé oficial para A Fazenda 16. A nova temporada do reality show rural da Record, que estreia nesta segunda-feira (16), às 22h30 (de Brasília), prometendo elenco quente e até um plano para acabar com as famosas plantas.

Preparamos uma primeira semana bombástica. Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 16, em coletiva de imprensa

O que aconteceu

A Fazenda 16 terá 28 participantes — 24 peões e 4 nomes escolhidos via ação do Paiol — e quer ver fogo no feno logo para definir as camas. "São 28 peões e peoas. Pode imaginar o que está por vir? Aumentou os peões, mas não aumentou as camas", brincou Galisteu, em coletiva de imprensa, em Itapecerica da Serra, sede do reality em SP.