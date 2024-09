A Fazenda: Luana diz que foi traída por ex-namorado com Babi: 'Ela sabia'

Em uma conversa com Raquel, Júlia e Flora, Luana disse que Babi ficou com um ex-namorado seu fora de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A peoa contou a história para explicar porque não gosta de Babi. "Sei quem são essas pessoas de fora e são péssimas. Ela me botou uma gaia [chifre] e é péssima! Por isso cheguei aqui sem gostar dela."

Luana explicou o que aconteceu. "Ela sabia que o bofe namorava comigo e ficava com ele. Uma vez, eu peguei o telefone do bofe pra ligar e vi a conversa, aí eu terminei com ele."