A Fazenda: Cauê acusa Gizelly de querer chamar atenção de fãs de Davi Brito

Os moradores do Paiol, Gizelly Bicalho e Cauê Fantin se desentenderam no primeiro dia de A Fazenda 16. A dupla, que está no Paiol disputando as quatro vagas para subirem para a sede, protagonizaram a primeira discussão da casa.

O que aconteceu

Cauê se incomodou com algumas reações de Gizelly durante o programa ao vivo. O influenciador se irritou com a animação demonstrada pela ex-BBB 20 ao saber da presença de Raquel Brito, irmã de Davi, vencedor do BBB 24, na sede do reality. Depois ele ainda acusou Gizelly de estar se gabando de sua participação no Big Brother.

Cauê: "Desculpa o jeito que eu falei com você, mas continuo com a mesma convicção."