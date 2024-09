'Hoje termina o prazo para Camila superar Buda e virar a página', diz Chico

Na madrugada desta quinta-feira (19), Camila Moura desabafou com Sacha Bali sobre a possibilidade do ex-marido, Lucas Buda, ser um dos peões no paiol.

Ela argumentou que via como "vacilo" o ex aceitar a proposta: "É tipo pisotear uma história que não tem para quê. Ele entrar sabendo que eu estaria é tripudiar o relacionamento. Pegar o que a gente viveu e tornar em pão e circo". A ex-professora de história disse que entrou no programa para se desvencilhar da imagem de Buda e que não seria conhecida como "ex de alguém".

"Eu me senti mal de querer que o Lucas estivesse lá", opinou Chico Barney ao repercutir a conversa no Central Splash. O colunista disse que gosta de poder ouvir o lado dela e ver que está disposta para o game. "Eu espero que hoje a noite encerre de uma vez o assunto Buda para a Camila neste reality. Que ela consiga virar a página e ter uma outra história dentro do programa."