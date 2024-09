'A Substância' critica pressões estéticas com violência: 'Levo ao extremo'

É uma forma forte de me expressar e meio que liberar a energia que tenho dentro de mim, mas tenho dificuldades de expressar no dia a dia. Amo expressar isso de forma criativa na tela, que, claro, tem seu próprio filtro e seus exageros, que também tornam essa violência divertida. Coralie Fargeat

A diretora favoreceu efeitos práticos em vez de efeitos especiais para tornar a violência ainda mais real. "As gravações foram longas, levamos muito tempo para preparar tudo. A cena do 'nascimento' no banheiro levou duas semanas levando tudo em conta, assim como a cena final. Todas tiveram desafios técnicos. E ainda é preciso se importar com a atuação, porque é isso que vai fazer com que os desafios técnicos tenham sucesso. Adoro fazer assim porque é isso que amo. Adoro criar coisas com as mãos, adoro tocar próteses."

Eu gosto de tocar o que estou filmando, então é importante ter efeitos práticos. Eles têm sua própria força. Expressam a carne e o corpo de um jeito muito poderoso. E é muito divertido pensar que você vai ver um corpo sendo cortado, ou outras coisas que não são vistas na vida real, no set de um filme. É muito divertido. Coralie Fargeat

Fargeat diz que trabalhar com Moore (com quem teve a primeira experiência no cinema) e Qualley foi "poderoso". A diretora diz que o primeiro trabalho como assistente de produção, ao lado de Moore, foi como uma "piscadela" diante do intenso trabalho em "A Substância", e diz que as duas protagonistas têm instintos de atuação muito fortes. "Elas usam de uma atuação muito emotiva, mas também muito corporal. Elas usaram muito o corpo para desenvolver suas personagens."

Apesar de trabalharem de formas diferentes, as duas conseguiram fazer o filme "funcionar". "Acho que todos sentimos as dificuldades de enfrentar gravações longas, foi desafiador para todo mundo. Mas, no set, todos sentimos que estávamos criando algo especial. As duas se comprometeram a colocar toda capacidade de interpretação a serviço do filme. Sentimos que algo especial estava acontecendo ali".