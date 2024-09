Sebastian Stan se transforma para viver Trump em 'O Aprendiz'; veja trailer

"O Aprendiz" foi exibido em maio no Festival de Cannes, onde causou controvérsia com uma cena de estupro. Após a repercussão, a equipe do ex-presidente norte-americano ameaçou processar a equipe por trás do filme.

Colunista de Splash, Flavia Guerra assistiu ao longa no evento e disse que ele "traça um retrato que humaniza seu personagem principal e retrata muito além da figura alaranjada e cheia de caras e bocas que se costuma ver no noticiário". Confira as impressões dela sobre o filme.

"O Aprendiz" chega aos cinemas brasileiros em 17 de outubro, com distribuição da Diamond Films.