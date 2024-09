Filipe Bragança surge como Klink no IAT em foto exclusiva de '100 Dias'

Nesta quarta-feira, as filmagens de "100 Dias" chegam ao fim. Coincidentemente, nessa mesma data, há 40 anos, Amyr Klink concluía sua travessia histórica.

Splash traz uma foto exclusiva do ator Filipe Bragança no papel de Klink, remando em uma réplica do I.A.T., o barco que levou o navegador na expedição.

"100 Dias" é dirigido por Carlos Saldanha e baseado no livro "Cem dias entre céu e mar", de Klink. O filme está previsto para ser lançado em 2025, nos cinemas.