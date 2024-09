Aos 83 anos, Betty Faria diz que 'a extrema direita é contra os velhos'

Eles moram em uma mansão secular que, coberta de dívidas, têm dificuldade de bancar. Venderam tudo o que tinham de alto valor, como obras de arte e carrões, e agora tentam se desfazer de algumas antiguidades que ainda restam na casa.

Belisa conserva a elegância que adquiriu em sua formação e tenta ser influencer de etiqueta nas redes sociais. Ela é doce e naturalmente fina, mas a situação financeira difícil que a família enfrenta há algum tempo lhe dá armadura e, às vezes, ela eleva o tom.

Durante o papo com a imprensa, no qual Splash esteve presente, Betty falou como esses personagens cresceram com preconceitos que agora precisarão ser desconstruídos. "São pessoas normais, mas culturalmente eles têm preconceito, eles foram criados com preconceito de casta".

Quem vive com os irmãos é o mordomo Sebastião, o Sebastian (Fábio Lago), único funcionário que restou na casa —e com o trabalho acumulado. "O mordomo, o Sebastião, é um escravo dessa família. Ele é escravo porque o Brasil vem com a escravatura, parou com a escravatura recentemente, mas não dentro do coração das classes mais altas", afirmou a atriz.

Betty Faria se mostra feliz em fazer parte de uma novela que dá voz aos velhos, pretos e amarelos. "Quando o André [Câmara] me convidou para fazer essa personagem, a Beliza, e me expôs a história, eu vi a importância dessa novela nesse momento. Porque com a extrema direita, neofascista, entrando no mundo da maneira que está entrando, e o neofascismo é contra pretos, é contra judeus, contra gays, contra velhos que não servem para o objetivo deles".