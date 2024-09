'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 16 a 21/9

Seu Tico Leonel despista os questionamentos de Margaridinha sobre sua mãe e exige que a menina deixe o cabaré. Tia Salete compartilha com Dracena sua esperança em seu futuro. Deodora consegue manipular Ariosto, que aceita oficializar o relacionamento dos dois. Quinota convida Dracena para jantar, mas acaba cruzando com Blandina e Artur. Zefa Leonel se culpa por esconder um segredo de Tia Salete. Dracena percebe que Blandina está apaixonada por Artur. Seu Tico Leonel e Vespertino brigam por Margaridinha. Caridade e Nastácio ficam juntos. Torquato Tasso afirma a Quinota que Artur merece saber de sua gravidez. Em conversa com Zefa Leonel, Tia Salete deduz que Quinota está grávida.

Terça-feira, 17 de setembro

Zefa Leonel pede que Tia Salete guarde segredo sobre a gravidez de Quinota. Quinota garante a Torquato Tasso que Artur saberá de seu bebê no momento certo. Artur ajuda Blandina com seus investimentos, sem perceber que a moça está apaixonada por ele. Benvinda convence Seu Tico Leonel a deixar que Margaridinha cuide de sua vida. Deodora se alia a Nivalda. Guilherme Tell sofre ao perceber que Nastácio e Caridade estão juntos. Tia Salete tem uma visão sobre o dia em que deu à luz. Margaridinha volta a trabalhar com Vespertino. Jordão Nicácio informa a Marcelo Gouveia que precisa de mais dinheiro para manter o garimpo ilegal na Gruta Azul. Quinota sofre um acidente.

Quarta-feira, 18 de setembro

Torquato Tasso ajuda Quinota, que se preocupa com o bebê. Deodora convida Quinota para um jantar em sua casa. Blandina sugere a Marcelo Gouveia que ambos aprimorem suas estratégias contra Artur e Quinota. Artur resgata Guilherme Tell do restaurante de Caridade. Tia Salete conta sobre sua visão com a criança a Zefa Leonel, que disfarça para a irmã. Deodora pressiona Ariosto a executar a dívida de Zefa Leonel. Corina Castelo faz uma oferta de emprego a Dracena, que rejeita a ex-patroa. Caridade compartilha seus sonhos com Nastácio. Blandina implora para que Dona Castorina deixe de trabalhar como faxineira. Artur descobre que Quinota está grávida.

Quinta-feira, 19 de setembro