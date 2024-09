Miss Brasil: nova regra, desistências e convidada especial; como será final

A Miss Brasil 2023, Maria Eduarda Brechane, não estará presente no evento. Ela está em intercâmbio acadêmico e cultural em Milão, na Itália. No início de agosto, ela havia compartilhado que não ia conseguir estar presente na coroação. Com mudanças de datas, não houve alinhamento entre a agenda dela e a nova organização para sua presença.

A final será no Teatro Gamaro, em São Paulo, com entrada a partir das 18 horas. O evento vai acontecer ao vivo às 20h com transmissão na internet. Ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 200 + taxas.

Wanessa Camargo fará show na final. A cantora e ex-BBB foi anunciada na última semana pela G/Sarti Consultoria, que faz a gestão comercial do concurso.

As finalistas. Ao todo, 27 candidatas disputam a final. Elas representam os 26 estados e o Distrito Federal. A vencedora representará o Brasil no Miss Universo 2024, a ser realizado no México em novembro com expectativa de recorde de nações: 130.