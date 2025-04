Marcello Novaes mostra pai internado e faz desabafo: 'Volta logo para casa'

Marcello Novaes, 63, usou suas redes sociais na tarde hoje para compartilhar a notícia da internação de seu pai, Jorge Novaes.

O que aconteceu

Em um post emocionado no Instagram, o artista publicou uma foto ao lado do idoso. Jorge Novaes aparece deitado em uma cama hospitalar, utilizando cânula nasal de oxigênio e com um acesso próximo à clavícula.