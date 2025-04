Luísa Sonza leva gincana de Páscoa muito a sério e arremessa tia no chão

Luísa Sonza, 26, viralizou nas redes sociais hoje após publicar um vídeo em que joga sua tia, Karla Gerloff, no chão durante uma gincana de Páscoa em família.

O que aconteceu

A família Sonza decidiu brincar de dança da cadeira em uma gincana de Páscoa —em que é preciso se sentar rapidamente após a música parar. A artista segura a tia pelos cabelos para tentar correr na frente, mas ainda assim é derrotada na disputa pelo banco.

Sonza, no entanto, mostra que estava levando a gincana a sério ao abraçar e jogar Karla contra o chão para se sentar na cadeira. O vídeo da brincadeira foi publicado pela cantora nos stories do Instagram com a música "A Grande Família", de Dudu Nobre.