Ferrugem sofre acidente e mostra ônibus destruído: 'Porta foi arrancada'

O nosso ônibus acabou sofrendo um acidente, a gente. Destruiu tudo, a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a Deus ninguém se machucou. Está todo mundo bem, todo mundo inteiro.

Ferrugem, nas redes sociais

A empresa responsável pelo veículo disse que pediu a substituição do ônibus, mas não houve necessidade. "A equipe preferiu ir até o aeroporto com o mesmo veículo para evitar atraso", informou, sem detalhar as circunstâncias do acidente.

O cantor disse que a apresentação prevista para ocorrer em Arraial do Cabo (RJ) está mantida. "Não aconteceu nada que impeça a nossa apresentação hoje em Arraial do Cabo."