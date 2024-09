Miss renuncia após assédio e críticas a seu corpo: 'Vai passar vergonha'

Splash fez contato com a coordenação do Miss Amapá via telefone e WhatsApp para confirmar as declarações de Lauanda e saber, dentre outras coisas, se ela foi orientada a fazer boletim de ocorrência após os assédios sofridos. A coordenação informou que tinha divulgado nota nas redes sociais e que não iria mais se pronunciar.

O concurso de Miss Amapá é coordenado por Alexssandro Lima. Ele foi o responsável por fazer o evento acontecer, mesmo com poucos recursos.

"Ficamos tristes em saber que as coisas tomaram esse rumo, porque eu mesma não queria que ela saísse sem ir ao Miss Brasil", diz a Splash Jéssica Pacheco, Miss Amapá 2017, amiga pessoal de Lima e suporte da coordenação neste ano.

Jéssica conta que, na última reunião de Lauanda com o coordenador e o maquiador que iria com ela para São Paulo, a própria ex-miss havia pedido para buscar apoios por conta própria, pois "estava conhecendo alguns empresários e foi em reuniões". Os encontros teriam ocorrido sem comunicação com Alexssandro.

"Acho bem injusto a forma como ela se posicionou, mesmo sabendo que nunca foi deixada de mão, sempre teve todo suporte para se cuidar até a ida ao Miss Brasil. (...) Acredito que não era um sonho dela, ela é moça fora deste meio de concurso, tudo foi novo para ela", finaliza Jéssica Pacheco.

Confira íntegra da nota de renúncia de Lauanda Brito

"Eu, Lauanda Brito, candidata eleita no Miss Universe Amapá 2024, através desta nota esclareço o motivo da desistência do concurso Miss Universe Brasil e a renúncia do título de Miss Universe Amapá.